Informativ und aktuell: DBZ 11/2019

Die neue DBZ ist ab morgen im Zeitschriftenhandel erhältlich. Die Ausgabe 11/2019 liefert Ihnen wieder jede Menge abwechslungsreichen Lesestoff aus der Philatelie und aus der Numismatik. Von den Zemstvo-Fälschungen über die Dobrowolski-Station bis zur israelischen Presselandschaft reichen die Themen, die die DBZ-Autoren für Ihr Mai-Heft recherchiert haben. Gehen Sie außerdem auf spannende Reise mit unserem Weltspiegel, dessen Autoren für Sie wieder ein Blick über die Grenzen riskiert haben.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Ende dieser Seite. Natürlich liefert die DBZ-Redaktion liefert auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und Sie finden auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Abwechslung ist in der Mai Ausgabe der Deutschen Briefmarken Zeitung also wie immer garantiert. Das Heft 11/2019 kommt am 10. Mai 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Zemstvo-Fälschungen – Typische Torres-Scherze

Olga Frey und Gerhard Lang vertiefen ab Seite 14 die Untersuchung der bereits in der DBZ 7/2019 vorgestellten Fehler oder Scherze, die der Spanier Plácido Ramón de Torres (1847–1918) in seine Illustrationen für Zeitschriften, Kataloge und das Koprowski-Handbuch von 1875 einbaute. Inzwischen von den Autoren untersuchte Originale einiger Kataloge führten zu neuen Forschungsergebnissen.

Polen reaktiviert die Dobrowolski-Station –

Rückkehr in die Antarktis

Die Polnische Akademie der Wissenschaften betreibt seit Februar 1977 die Henryk Arctowski Station. Bereits seit Januar 1959 befindet sich eine weitere südpolare Forschungsstation unter polnischer Verantwortung: die A. B. Dobrowolski-Station. Dort wurde zuletzt 1979 geforscht, doch nun ist eine Reaktivierung geplant. Harald Kuhl berichtet über die Hintergründe und zeigt entsprechende Belege auf Seite 53.

Große Zeitungsvielfalt

– Israel würdigt Tagespresse philatelistisch

Stellt man die Zahl von nur knapp neun Millionen Einwohnern in Rechnung, gehört Israel zu den Ländern mit einer besonders großen Vielfalt an Tages- und Wochenzeitungen. Torsten Berndt berichtet auf Seite 58 über die neuen Briefmarken, mit denen die Zeitungsvielfalt gewürdigt wird.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.