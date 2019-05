FC Köln: Sonderstempel zum Bundesligaaufstieg

Fußball: Bereits am 32. Spieltag konnte sich der 1. FC Köln durch einen klaren 4:0 Auswärtssieg beim SpVgg Greuther Fürth die Meisterschaft der zweiten Liga und den direkten Aufstieg in die Bundesliga sichern. Als Dank ließ Interimstrainer André Pawlak beim letzten Heimspiel am Wochenende gegen Jahn Regensburg dieselbe Startelf auflaufen, die in Fürth den Aufstieg perfekt gemacht hatte.

Am Ende einer torreichen Begegnung, die die Gäste aus Regensburg für sich entschieden, wurde in Köln ausgiebig gefeiert. Eine lokale Brauerei hatte vor Saisonbeginn 111 Liter Freibier für jeden Heimspiel-Treffer ausgelobt. Bei 49 Heimspieltoren gab es am Ende über 5400 Liter Kölsch.

Dreimal Deutscher Meister

1963 gehörten die Kölner zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Bereits in der ersten Spielzeit konnte der 1. FC Köln die Meisterschaft erringen. Dreimal wurde der Club, der 1948 aus der Fusion zweier Kölner Vereine entstanden war, Deutscher Fußballmeister, viermal konnte er sich im DFB-Pokal durchsetzen und sich mit dem knapp sechs Kilo schweren Pott, mit einem Fassungsvermögen für acht Liter Schampus, schmücken.

Zu Erinnerung an die aktuellen Kölner Erfolge gibt die Deutsche Post zwei Sonderstempel mit Vereinswappen, Geißbock Hennes und den Aufdrucken „Aufstieg 2019“ und „Letztes Heimspiel der Saison“ heraus.

Wer bis zum 21. Juni 2019 ausreichend frankierte Karten (0,45 €) oder Umschläge (bis 20 Gramm 0,70 €) mit der eigenen Adresse an die Deutsche Post AG, Niederlassung Multikanalvertrieb, Sonderstempelstelle, 92627 Weiden schickt, kann sich über Belege mit den Sonderstempeln freuen.