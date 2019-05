Star Wars, Indiana Jones, Willow – Happy Birthday George Lucas

in Europa und Übersee

George Walton Lucas Jr. feiert heute seinen 75. Geburtstag. Der in Modesto inKalifornien geborene Produzent, Drehbuchautor und Regisseur gehört zu den erfolgreichsten seines Faches. Zu seinen Filmhits gehören die Star-Wars-Filmreihe und die Indiana-Jones-Tetralogie.

Im Jahr 2009 rangierte Lucas auf der Liste der reichsten Leute der Welt des Forbes Magazine mit einem geschätzten Vermögen von drei Milliarden US-Dollar auf Platz 205.

Hier ein Ausschnitt aus dem George-Lucas-Gesamtwerk:

Regie:

1971: THX 1138

1973: American Graffiti

1977: Krieg der Sterne (Star Wars)

1999: Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung

2002: Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger

2005: Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith

Drehbuch:



1971: THX 1138

1973: American Graffiti

1977: Krieg der Sterne (Star Wars)

1980: Das Imperium schlägt zurück (Story)

1981: Jäger des verlorenen Schatzes (Story)

1983: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

1984: Indiana Jones und der Tempel des Todes (Story)

1988: Willow

1989: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (Story)

1999: Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung

2002: Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger

2005: Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith

2008: Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (Story)

2015: Strange Magic (Story)

Darsteller:

1984: Indiana Jones und der Tempel des Todes

1991: Hook

1994: Beverly Hills Cop III

2005: Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith

Captain Eo mit Michael Jackson



Mit seinem langjährigen Freund Francis Ford Coppola drehte er 1986 den 3D-Film Captain Eo, in dessen Hauptrolle Michael Jackson auftrat. Dieser Film eröffnete 1987 die gleichnamige Star-Tours-Attraktion, die ebenso wie Captain Eo unter anderem im Disneyland-Vergnügungspark in Florida und im Disneyland Paris zu sehen war. Lucas scheut öffentliche Auftritte und hält ungern Reden oder gibt Ansagen. In der Öffentlichkeit präsentiert er sich stets sehr introvertiert, ruhig und zurückhaltend, außerdem trägt er bevorzugt karierte Hemden und weiße Turnschuhe. Regelmäßig spendet er Geld für wohltätige Zwecke.

Alles Gute zum Geburtstag, Mr. Lucas!

