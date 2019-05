Informativ und aktuell: DBZ 12/2019

Die neue DBZ ist ab morgen im Zeitschriftenhandel erhältlich. In der Ausgabe 12/2019 erwarten Sie spannende Themen, wie eine Reise ins Sultanat Oman, die numismatische Betrachtung der Vakzination gegen Pocken, „Neues“ aus den Akten des MPF, die New Yorker Stadtrohrpost, News aus den Vereinen und Verbänden sowie vieles andere mehr. Gehen Sie außerdem auf eine weitere spannende Reise mit unseren Weltspiegel-Autoren, die für Sie wieder ausgeschwärmt sind.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Ende dieser Seite. Natürlich liefert die DBZ-Redaktion liefert auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und Sie finden auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Abwechslung ist in der Mai Ausgabe der Deutschen Briefmarken Zeitung also wie immer garantiert. Das Heft 12/2019 kommt am 24. Mai 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Das Sultanat Oman

– Philatelie aus dem Morgenland

Faszinierende Landschaften, eine Jahrtausende alte Geschichte, ein modernes Staatswesen und eine prosperierende Wirtschaft – wo findet man das im Nahen und Mittleren Osten, in der arabischen Welt überhaupt? Im Sultanat Oman! Franz-Josef Pütz stellt das Sultanat ab Seite 16 auf philatelistische Art und Weise als attraktives und gastfreundliches Reiseziel vor.

Über 70 Jahre im Tresor – Victoria-Sammlung für 670 000 Euro versteigert

Ein voller Erfolg für die Hanseatischen Briefmarkenauktionen (HBA): An drei Auktionstagen wurde ein Umsatz von über dreieinhalb Millionen Euro, ohne Mehrwertsteuer, erzielt. Allein für die Victoria-Sammlung wurden 670 000 Euro geboten. Kai Böhne war vor Ort und berichtet auf Seite 30 über das Handelsgeschehen.

Weltspiegel

– Über den Wolken …

Apollo 11 auf Liechtenstein-Marken, die UN ehren den Weltbienentag und die Niederlande begehen das KLM-Jubiläum – die Autoren des Weltspiegels dieser Ausgabe haben für Sie ab Seite 55 wieder viele abwechslungsreiche und interessante Themen aufgeschnappt.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.