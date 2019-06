Informativ und aktuell: DBZ 13/2019

Ab heute ist die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 13/2019 mit vielen interessanten Themen erhältlich. Hier eine kleine Vorschau auf den Inhalt der ersten Juni-Ausgabe: Im neuen Heft erwarten Sie spannende Themen, wie die Geschichte Islands, einen numismatischen Ausflug ins Gefängnis und zum Galgen, eine Schatzsuche, die Sie in den imposanten Yosimite Nationalpark entführt, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr. Gehen Sie außerdem auf eine weitere spannende Reise mit unseren Weltspiegel-Autoren, die für Sie wieder unterwegs waren.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 13/2019 kommt am 7. Juni 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Der Weg zur Republik

– 75 Jahre Unabhängigkeit Islands

Das Althing ist die zweitälteste durchgehend bestehende Volksvertretung der Welt. Es geht auf das Jahr 930 zurück. Politisch unabhängig wurde Island aber erst mit der Trennung von Dänemark 1944. Auf den Seiten 14 bis 18 erzählt Harald Kuhl aus der Geschichte und Philatelie der Inselrepublik, deren Entdecker mutmaßlich ein Wikinger namens Naddoddur war.

Typische Torres-Scherze – Die Zemstwo-Fälschungen (II)

Im abschließenden Teil der Artikelfolge analysieren Olga Frey und Gerhard Lang zunächst die Fälschungen der Ausgaben von Valdai und Atkarsk, ehe sie weitere Nachahmungen vorstellen. Die Seiten 20 bis 24 zeigen auf, dass der Moens-Katalog durchaus als Handbuch zur Aufdeckung der Torres-Fälschungen dienen kann.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt.