Ausgabetag vorgezogen

Die Neuheiten des Juli erscheinen allesamt am 1. Juli. Das gilt, wie die Deutsche Post mitteilte, auch für die Sondermarken. Ursprünglich stand der 4. Juli im Plan.

Für Heft 14/2019 Ihrer DBZ erreichte uns die Mitteilung leider zu spät, das Heft lag schon in der Druckerei. Daher nennen die Informationen zu den Neuheiten noch den 4. Juli als Ersttag.





Die Juli-Neuheiten stehen ganz im Zeichen von Blumen und Mondlandung:

Hier die Kornblume für die Inlands-Postkarte zu 60 Cent …



… und ein Brocken Mondgestein für den Inlands-Standardbrief zu 80 Cent.

Heft 14/2019 erscheint am 22. Juni – wegen Fronleichnams ausnahmsweise am Sonnabend statt am Freitag. Abonnenten erhalten es planmäßig am 18. oder 19. Juni. Sie sind schneller informiert und sparen pro Heft 1,20 Euro gegenüber dem Preis im Einzelhandel. Marius Prill wird wie gewohnt alle Neuheiten für den Juli hier noch ausführlich vorstellen.