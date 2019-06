Reichlich Blumen im Juli

Ihr Stadtgründungsfest zum 861. Geburtstag begeht die bayrische Hauptstadt München am 15. und 16. Juni 2019. Dann wird sich die Altstadt in eine Erlebnismeile mit Musik und Tanz verwandeln. Mit dabei sind auch die Philatelisten des Clubs Bavaria.Der Sonderstempel zeigt das Denkmal des bayrischen Königs Max I. Joseph. Eine Karte, die der Verein auflegt, trägt…

Am 11. Juni 2019 veröffentlicht die Österreichische Post die „Crypto stamp“. Sie besteht einerseits aus einer physischen Briefmarke. Sie ist dem Markenblock an der gestanzten Linie zu entnehmen und kann normal benutzt werden. Außerdem existiert die Crypto stamp als digitale Briefmarke in der Ethereum-Blockchain. Neben der herkömmlichen Briefmarke befindet sich auf dem Markenblock eine Rubbelschicht.…