Sesamstraße: USA feiern Krümelmonster und Co

Sie werden 50: Bibo, der im amerikanischen Original „Bigbird“ heißt, Kermit, der Frosch, Ernie und Bert, Oscar, der Mülltonnenbewohner. Und nicht zu vergessen das Krümelmonster, dessen freudiger Schlachtruf

„Kekse!!!“ in den hiesigen Sprachgebrauch eingegangen ist. Der US-Postal Service widmet jetzt den liebenswürdigen und unbekümmert-chaotischen Charakteren der Kinderserie „Sesamestreet“ einen Briefmarkenbogen, der viele bekannte Figuren enthält.

Spaß für Kinder und Pädagogik

Am 10. November 1969 wurde die erste Episode der Sesamstraße vom Sender ABC ausgestrahlt. Der US-Postdienst ehrt die Sesamstraße als eine der einflussreichsten und beliebtesten Kinderfernsehshows überhaupt. In den letzten 50 Jahren hat die Serie Generationen von Kindern in der USA und auf der ganzen Welt pädagogische Programme und Unterhaltung geboten. Von Anfang an war die Sesamstraße wie kein anderes Kinderprogramm, das Konzept galt als revolutionär und sollte besonders Vorschulkinder spielerisch an Bildung heranführen. Echte Menschen aus Fleisch und Blut, oft selbst Kinder, interagierten mit den Figuren der Sesamstraße.

Charaktere und Spielszenen der Serie parodierten oder zitierten oft bekannte Filme oder Persönlichkeiten der Öffentlichkeit. Die Kindersendung wurde vielfach ausgezeichnet: Mit über 100 Emmys, bei denen es sich neben einigen Primetime Emmy Awards hauptsächlich um Daytime Emmy Awards handelt, gilt die Sesamstraße eine der am häufigsten mit Emmys ausgezeichneten Programme.

Zum Goldjubiläum der Sesamstraße bietet der US Postal Service auch FDCs.

Forever-Briefmarken

Die Briefmarkenmotive sind horizontal angeordnet und zeigen Fotografien von 16 „Muppets“ der Vorschulserie – „Bigbird“ / Bibo, Ernie, Bert, das Krümel-Monster, Grobi, Rosita, Graf Zahl, Oscar der Griesgram, Abby Cadabby, Herry Monster, Julia, Snuffleupagus (eine Art Mammut ohne Stoßzähne), Elmo und mehr. Art Director Derry Noyes entwarf die Briefmarken. In den USA wird das Goldjubiläum der Serie in zehn Städten im ganzen Land begangen.

Erstausgabetag ist der 22. Juni 2019. Dann werden die Briefmarken und Ersttagsumschläge in Detroit präsentiert. Bereits jetzt lassen sich die Marken und FDCs im US-Postal-Shop vorbestellen.