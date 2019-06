Informativ und aktuell: DBZ 14/2019

Ab heute ist die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 14/2019 mit vielen interessanten Themen erhältlich. Hier eine kleine Vorschau auf den Inhalt der zweiten Juni-Ausgabe: Im neuen Heft erwarten Sie spannende Themen, wie die K. u. K. Militärpost, ein numismatischer Bericht über eine Schnapsidee und Signale aus der Arktis. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 14/2019 kommt am 21. Juni 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Handsalben der Kurfürsten – Wahlkampf anno 1519

Die Kurfürsten waren sich — selten genug — einmal einig: Am 28. Juni 1519 wählten sie ohne Gegenstimme Karl V. zum römisch-deutschen König. Mit welch gravierenden Problemen der junge Herrscher allein in diesem Teil seines riesigen Reiches fortan zu kämpfen hatte, welche Siege und Niederlagen er errang und erlitt, davon berichtet DBZ-Autor Dieter Heinrich in seinem philatelistischen Porträt des Kaisers ab Seite 16.

Erstausgabe Bosnien-Herzegowina (I) – K.u.K. Militärpost

Vor 140 Jahren liefen in Wien die letzten Vorbereitungen zur ersten Postwertzeichen-Ausgabe für die Okkupationsgebiete in Bosnien und der Herzegowina um Sarajevo und Novi Pazar, die unter die Verwaltung des Kaiserlich-königlichen Finanzministeriums und der beauftragten Militärpost der Donau-Doppelmonarchie gestellt wurden. Michael Burzan begibt sich für Sie auf Schatzsuche – mehr auf Seite 32.

Grönlands Navigationssender Angissoq – Signale aus der Arktis

Am 21. Januar dieses Jahres hat Post Greenland eine Sondermarke zu 42 Dänischen Kronen mit der künstlerischen Darstellung einer kaum bekannten ehemaligen Sendeanlage auf der vor der Südspitze Grönlands gelegenen Insel Angissoq herausgegeben. Harald Kuhl erklärt die ganze Geschichte zu der Neuheit aus dem ewigen Eis auf Seite 53.

