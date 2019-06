50 Jahre Olsenbande

„Mächtig gewaltig“: Die ursprünglich dänische Filmreihe von Krimikomödien um die ebenso ideenreichen wie ungeschickten Ganoven der Olsenbande, die beständig erfolglos nach dem großen Coup suchten, war auch in Norwegen ein großer Publikumserfolg. Dafür verfilmte der norwegische Regisseur Knut Bohwim die Geschichten neu und als am 11. August 1969 der erste Film der Reihe unter dem Titel „Operasjon Egon“ in die norwegischen Kinos kam, standen die Kinogänger bald Schlange. Mit der Herausgabe von zwei Briefmarken am 8. Juni zu 16 norwegischen Kronen mit einer Abbildung von Bandenchef Egon Olsen bzw. zu 23 Norwegischen Kronen mit der kompletten Olsenbande erinnert die norwegische Post an die Filmpremiere vor 50 Jahren.

Original neu verfilmt

Anfangs hatte der norwegischen Filmverleih geplant, die dänischen Originale fürs norwegische Kinopublikum lediglich neu zu vertonen. Doch bestanden Zweifel, ob der dänische Humor beim eigenen Publikum gut ankommen würde. Zudem gab es in den Filmen nach Auffassung des Filmverleihs zu viele Bezüge zu Dänemark. Also entschied man sich, die dänischen Originaldrehbücher fürs norwegische Publikum zu adaptieren und die Rollen mit norwegischen Schauspielern zu besetzen. Hauptspielort war nun nicht wie im Original Kopenhagen, sondern die norwegische Hauptstadt Oslo.

Harald Kuhl