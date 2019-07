Sensationsfund auf dem Dachboden

in Deutschland

Das Leben schreibt zuweilen die schönsten Geschichten, wie sich in Aachen beim Briefmarkenauktionshaus Aix Phila zeigte.

„Beim Aufräumen wollten wir gerade einen Packen Zeitungen ins Altpapier entsorgen, als meine Schwester plötzlich meinte: „Da sind ja noch Briefmarken drin! Willst du die etwa auch wegschmeißen?’“

Das erzählte ein junger Mann aus einem Weindorf an der Mittelmosel, der aus dem Nachlass seines Uropas zuvor schon dessen bankfrische Geldscheine vom Startgeld der DM-Zeit versteigern ließ.

Im Auktionshaus Aix Phila traute man seinen Augen kaum, als er einen taufrischen kompletten Bogensatz des Posthornsatzes aus den Jahren 1951/52 präsentierte, dessen Wert er nicht im entferntesten geahnt hatte.

Bieterschlacht um Posthornsatz

Ausschnitt aus dem Posthornbogen zu 70 Pfennig, Michelnummer 136.

(Foto: Aix Phila)

In der DBZ 11/2019 hatten wir kurz über das bemerkenswerte Angebot zum Startpreis von 40 000 Euro in der Mai-Auktion von Aix Phila berichtet. 21 Bieter beteiligen sich, drei Saalbieter blieben bis 100 000 dabei, ab 120 000 zwei Telefonbieter: ein Sammler aus Baden-Württemberg, der den Satz schon seit Jahrzehnten in Bogen sucht und ein Sammler und Anleger aus dem Ausland.

Beide wollten sich diese Gelegenheit keinesfalls entgehen lassen. Die Spannung steigt, als die Telefonleitung kurz unterbrochen wird. Nach einer Minute ist die Bieterschlacht zu Ende: Für stolze 220 000 Euro wird der außergewöhnliche, ungefaltete Bogensatz, den es wohl so kaum ein zweites Mal geben dürfte, zugeschlagen.