Portoerhöhung für Massendrucksachen bei der Deutschen Post

Die 28-Cent-Marke kostet bald 30 Cent. Die Deutsche Post plant, die Entgelte für Dialogpost – so heißen heute Massendrucksachen – anzuheben. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldete, soll die Standardsendung künftig mit 30 statt 28 Cent zu Buche schlagen. Unbekannt ist derzeit, wann die Portoerhöhung in Kraft tritt. → Artikel zum Thema Portoerhöhung Weitere aktuelle Meldungen…

Die kurze Frist vom Beschluss der aktuellen Portoerhöhung bis zur Umsetzung am 1. Juli 2019 hat offenbar die Kapazitätsgrenzen der Briefmarken-Druckerei überschritten: Viele Postkunden beschwerten sich schon in den ersten Tagen, dass sie keine Ergänzungsmarken bekommen und auch die Briefmarken mit den neuen Werten waren sehr schnell vergriffen. Die Vermutung liegt nahe, dass es die…

Was verraten Ansichtskarten? „Der Zeit in die Karten geschaut“ heißt die Wanderausstellung, die bis zum 28. Juli 2019, jeweils Donnerstags bis Sonntags von 14 bis 18 Uhr in der historischen Rathausdiele in Markbreit zu sehen ist. Anlass ist das Jubiläum „200 Jahre Stadtrecht“ Marktbreit, zu dem die Sammlergemeinschaft Marktbreit auch Briefmarken Individuell aufgelegt hat. Die…