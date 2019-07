Informativ und aktuell: DBZ 16/2019

Reklame

Ab morgen ist die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 16/2019 mit vielen interessanten Themen erhältlich. Hier eine kleine Vorschau auf den Inhalt der zweiten Juli-Ausgabe: Vor 100 Jahren trat die Weimarer Verfassung in Kraft, die bis heute ihre Strahlkraft nicht verloren hat. Außerdem stellt sich die Frage, ob ein Berg wachsen kann und selbstverständlich spielt auch die spektakuläre Mondlandung vor 50 Jahren wieder eine Rolle im Heft. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 16/2019 kommt am 19. Juli 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: 100 Jahre Verfassung

– Die revolutionären Regelungen von Weimar

Schon in den Verhandlungen zur Weimarer Verfassung, die am 31. Juli 1919 beschlosen wurde und mit der Verkündigung am 14. August in Kraft trat, bildeten die überzeugten Republikaner und Demokraten die Minderheit. Einzig die Vertreter der beiden sozialdemokratischen Parteien hatten schon im Kaiserreich vor allem für die Dutchsetzung der Demokratie gekämpft. Torsten Berndt blickt auf das Verfassungsjubiläum und präsentiert ab Seite 16 einen philatelistischen Rückblick.



Wächst der Everest? – Höchster Berg wird neu vermessen

Wie war das noch mit dem Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam? Nun ja, beim Mount Everest bezweifelt – anders als in dem Film mit Hugh Grant aus dem Jahr 1995 – sicher niemand, dass es sich bei ihm um einen Berg handelt, doch die genaue Höhe spielt natürlich für die vielen Gipfelerklimmer eine (mindestens) ebenso bedeutende Rolle. Lesen Sie den Artikel von Walter Köcher auf den Seiten 22 und 24.

Weltspiegel – Philatelieweltreise

Lassen Sie sich ab Seite 55 treiben und reisen Sie mit unseren Autoren mit der österreichischen Straßenbahn oder dem polnischen Schiff zum Comic-Festival nach Luxemburg oder machen Sie eine Zeitreise in die Entdeckungsphase der Relativitätstheorie. Abwechslung ist garantiert.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Titelbild: Hintergrund: © kgberger – Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965, CC BY 2.5 · Philipp Scheidemann: © Bundesarchiv, Bild 146-1970-051-17 / Grohs (Groß), Alfred / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de · Friedrich Ebert: © Bundesarchiv, Bild 102-00015 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de · Alle: www.wikimedia.org