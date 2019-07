Blankoganzsache mit Blumenbriefmarke ab 1. August

Zu spät für den BMS 8/19, der bereits in der Druckerei lag, erreichte uns die Meldung, dass die Deutsche Post am 1. August eine neue Blankoganzsache auflegt. Sie zeigt den Wertstempel Kapuzinerkresse aus der Blumen-Freimarkenserie. Weiden vertreibt sie unter der Artikelnummer 152201006 für einen Euro. Zu Blankoganzsachen erscheinen üblicherweise keine Erstverwendungsstempel, sodass der Ersttag nur…

Vor 50 Jahren betraten die ersten beiden Männer, Neil Armstrong und Edwin Aldrin, die Mondoberfläche. Die Raumfahrtmission Apollo 11 hatte ihr Ziel erreicht. „The Eagle has landed“, (Der Adler ist gelandet) lautete der Funkspruch, den Neil Armstrong zur NASA-Raumfahrtzentrale funkte, nachdem die Mondlandefähre „Eagle“ sicher auf der Mondoberfläche aufgesetzt hatte. Der obige US-Stempel der „Moon…

Am 20 Juli werden die Salzburger Festspiele eröffnet. Dann plant der Arbeiter-Briefmarkensammlerverein, Sektion Salzburg 1, in Kooperation mit der österreichischen Post ein Sonderpostamt. Umfangreiches Belegprogramm Am 20. Juli 2019 ist von 13 bis 17 Uhr im Schloss Mirabell (Aufgang Marmorstiege), Mirabellplatz 4, das Sonderpostamt geöffnet. Für das diesjährige Belegprogramm wurde die Oper „Idomeneo“ von Wolfgang…