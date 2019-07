Zuschlagserhöhung nach Portoerhöhung

in Deutschland



Reklame

Die Verschnaufpause seit der letzten Portoerhöhung für die Philatelisten war nur kurz. Allein die diesjährigen Jugendmarken weisen noch die aus der vergangenen Portoperiode üblichen Zuschläge auf. Mit der Ausgabe der diesjährigen Weihnachtsmarke am 10. Oktober steigen auch zwei der drei Zuschläge. 80 plus 40 Cent müssen Sammler fortan für Zuschlagsausgaben zum Standardbriefporto auf den Tisch legen. Die Kompaktbriefmarke kostet 95 plus 45 Cent. Einzig beim Wert für den Großbrief bleibt der Zuschlag mit 55 Cent unverändert. Dies teilte das Bundesministerium der Finanzen auf DBZ-Anfrage mit.

