Informativ und aktuell: DBZ 17/2019

Ab heute ist die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 17/2019 mit vielen interessanten Themen erhältlich. Hier eine kleine Vorschau auf den Inhalt der ersten August-Ausgabe: Im neuen Heft erwarten Sie spannende Themen, wie die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, einen numismatischen Bericht über die Sophiendukaten, eine Schatzsuche mit unterschätzten Wappen, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr. Gehen Sie außerdem auf eine weitere spannende Reise mit unseren Weltspiegel-Autoren, die für Sie wieder unterwegs waren.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 17/2019 kommt am 2. August 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Das Kreuz der Krönung – Kaiser im Dreißigjährigen Krieg

Eine der größten Katastrophen in der an Kriegen und anderen Auseinandersetzungen nicht gerade armen deutschen Geschichte bildet den Hintergrund für ein philatelistisches Porträt, das Autor Dieter Heinrich ab Seite 14 Kaiser Ferdinand II. zum 400. Jahrestag seiner Frankfurter Krönung widmet.

DDR und Beitrittsgebiet – Kfz-Steuermarken

1962 führte die DDR ein effizientes und einfaches Gebührenmarkensystem zur Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer und Haftpflichtversicherungsprämie ein. Da das Versicherungssystem staatlich organisiert war, konnten beide Beträge zusammengefasst erhoben werden. Steffen Eckert zeigt ab Seite 20 Besonderheiten dieses Themas auf.

Weltspiegel –

Woodstock, Enigma, etc.

Lassen Sie sich ab Seite 55 von der unglaublichen Vielfalt der spannenden Philateliethemen rund um den Globus mitreißen. Unsere Autoren waren nicht nur europa-, sondern weltweit unterwegs und berichten über

Neuheiten, Dorfleben, Woodstock, Codierung, eine abgelehnte Gemeinschafts­ausgabe sowie den ersten Atlantik-Flug und den Anstoß zu einer neuen Sammelidee …

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Abbildungen: Gemälde – Maler unbekannt; Münze – Auktionshaus Rapp; alle weiteren – www.wikimedia.org