Briefmarken-Neuheit vom Nordkurier

Reklame

Neu am 12. August 2019: Anlässlich des 200. Geburtstages von Daniel Sanders verausgabt die Nordkurier Mediengruppe in Kooperation mit der Stadt Neustrelitz die 65. Sonderbriefmarke mit dem Titel „Daniel Sanders“.

Daniel Hendel Sanders (geb. 12. November 1819; gest. 11. März 1897 in Strelitz) war Lexikograf, Sprachforscher, Dichter und Übersetzer.

Zum Jubiläum erscheinen die Briefmarken in 10er-Bögen und in einer streng limitierten Auflage von 5000 Stück. Die Marke der Wertstufe Standardbrief ziert ein Porträt des vielseitigen Neustrelitzers. Außerdem beinhaltet die Edition einen gestempelten Ersttagsbrief in einer ebenfalls limitierten Auflage von 100 Stück.

Erhältlich sind die Marken sowie die Ersttagsbriefe in ausgewählten Annahmestellen der Nordkurier Logistik Brief + Paket sowie im

Online Shop.