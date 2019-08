1. FC Köln: Geißbock- Sonderstempel zum Beginn der neuen Bundesligasaison

in Deutschland



Mit über 100.000 Mitgliedern ist der 1. FC Köln der größte Sportverein in der Domstadt und gehört zu den größten zehn Vereinen in der Bundesrepublik.

Nach Einführung der Bundesliga gelang dem Club auf Anhieb die erste Meisterschaft. Unvergessen sind die Spiele aus den 1960er und 1970 Jahren, als in den Kölner-Reihen so schillernde Persönlichkeiten wie Wolfgang Overath, Hannes Löhr, Wolfgang Weber, Bernhard Cullmann oder Heinz Flohe standen.

In den letzten 20 Jahren entwickelte sich die erste Mannschaft zu einem Fahrstuhlteam, das mehrfach zwischen den Ligen pendelte und acht Spielzeiten in der zweiten Liga verbrachte. Seit dieser Saison spielt der Club wieder in der Fußball-Bundesliga.

Seit 1950 hat der 1. FC Köln einen Geißbock als Maskottchen. Damals bekam der Präsident Franz Kremer die Ziege von einer Zirkusdirektorin geschenkt. 16 Jahre versah der Glücksbringer Hennes I., der nach dem damaligen Spielertrainer Hennes Weisweiler benannt wurde, sein Ehrenamt und begleitete die Heimspiele der ersten Mannschaft im Stadion. Seither hatte er sechs Nachfolger und wurde sogar ins Vereinswappen aufgenommen. Nach elf Jahren beendete Hennes VIII. seine Dienstzeit Anfang August. Er hat Arthrose in den Gelenken, die Anwesenheit im Stadion wird ihm zu anstrengend, seinen Lebensabend wird der im Kölner Zoo verbringen.

Ein fescher Nachfolger mit langem Bart und spitzen Hörnern für die kommende Saison ist bereits gefunden: Hennes IX. Er stammt von einem Biohof in der Nähe von Minden, berichtet der Kölner General-Anzeiger und verströmt, hormonell bedingt, bereits vor dem Anpfiff einen Geruch, wie die gesamte Kölner Mannschaft nach einer kampfbetonten und laufintensiven 90-Minuten-Partie.

Zur Saisoneröffnung des 1. FC Köln erteilt die Deutsche Post einen Geißbock-Sonderstempel, er wird bis zum 13. September erhältlich sein.

