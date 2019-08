Thomas Höpfner zum IBRA-Koordinator berufen

in Deutschland



Eine Ausstellung der Größe der IBRA kann man nicht nebenher organisieren. Daher schrieb der BDPh die Stelle eines hauptamtlichen IBRA-Koordinators aus, die auf zwei Jahre befristet ist. Wie die DBZ erfuhr, stellte die Philatelie Promotion UG für die Aufgabe Thomas Höpfner ein. Höpfner gehörte von 2013 bis 2017 dem BDPh-Bundesvorstand an. Verdienste um das Ausstellungswesen erwarb er sich unter anderem auf der Internationalen Briefmarken-Börse München mit der innovativen Präsentation hochwertiger Sammlungen in digitaler Form. Für die IBRA stellt seine Berufung zweifellos einen Gewinn dar. Die Philatelie Promotion UG gehört zu hundert Prozent dem BDPh und fungiert auch als Verlag für die Verbandszeitschrift „philatelie“. Die IBRA findet 2021 in Essen statt.

Titelbild: Thomas Höpfner 2017 in München, Foto: Angerstein