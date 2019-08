Informativ und aktuell: DBZ 18/2019

Reklame

Ab morgen gibt es die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 18/2019 im Zeitschriftenregal. Damit Sie nicht die Katze im Sack kaufen, verraten wir Ihnen hier, was Sie in zweiten August-Ausgabe erwartet: Passend zur (leider ausklingenden) Ferienzeit nehmen wir Sie mit nach Hawaii (Titelthema) und China (Interview). Außerdem haben unsere Autoren wieder allerhand spannende Themen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt sowie dem Weltraum recherchiert. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 18/2019 kommt am 8. August 2019 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Der Aloha State

– Vom Königreich zum Multikulti-Spirit

Kampf um Eigenstaatlichkeit: Vor 60 Jahren votierten die Einwohner des Hawaii-Archi- pels für den Beitritt ihrer Inseln zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Damit endete zwar der Status als Territorium, nicht aber die Annexion des einstigen Königreiches Hawaii. Birgit Freudenthal zeichnet ab Seite 14 die Geschichte der Inseln nach, zu der auch ein abgeschlossenes philatelistisches Sammelgebiet gehört.

Carla Michel im Gespräch mit der DBZ – „Ich habe Freude daran“

„Das Wichtigste waren die Menschen, die ich kennenlernte“, sagt Carla Michel im Gespräch mit DBZ-Chefredakteur Torsten Berndt. In einem ausführlichen Interview plaudert die passionierte China-Philatelistin kurz nach ihrem 80. Geburtstag aus dem Nähkästchen und von ihrer Karriere als Sängerin − ab Seite 20.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Titelbild: www.pixabay.de