Motorsport und Musik: Werner-Rennen geht in die nächste Runde

In sieben Tagen ist es soweit: Vom 29. August bis zum 1. September 2019 findet erneut das „Werner-Rennen“ statt. Schauplatz des Ereignisses ist der Flugplatz Hartenholm in der etwa 700 Einwohner zählenden Schleswig-Holsteinischen Gemeinde Hasenmoor. Zu erleben gibt es Auto-und Motorradrennen in zwölf Disziplinen. Dazu kommen Konzerte von mehreren Dutzend Bands. Handelt es sich doch um „Europas größtes Motossportsportfestival“, wie die Homepage der Veranstaltung wirbt.

Sonderstempel der Deutschen Post

Zum Werner-Rennen 2019 erteilt die Deutsche Post in 2460 Hasenmoor einen Sonderstempel. Die Stempelnummer lautet 17/198. Das Hamburger „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Deutschen Post Philatelie wird an allen Festivaltagen jeweils zwischen elf und 21 Uhr an einem Postcontainer am Flugplatzgelände Hartholm präsent sein. Dort kann man den Stempel erwerben.

Er kann jedoch auch bestellt werden. Die Anschrift für schriftliche Stempelaufträge lautet: Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Berlin 1 Sonderstempelstelle, Brief: 11508 Berlin, Fracht: Eresburgstr. 21, 12103 Berlin.

Außerdem werden am Postcontainer auf dem Festivalgelände für die Veranstaltung drei E:B-Postkarten mit dem Format C6, 162 Millimeter mal 114 Millimeter, verkauft. Diese Postkarten sind nur vor Ort erhältlich. Sie können nicht bestellt werden.

Längere Vorgeschichte

Bei der bereits zweiten Neuauflage des Werner-Rennens im Jahr 2018 kam es zur Revanche Rötger Feldmanns, bekannt unter dem Künstlernamen „Brösel“. Dem Erfinder, Zeichner und Autor der beliebten Comicfigur „Werner“ gelang es, seinen Freund und Rivalen, den Kieler Galeristen und Gastronom Holger „Holgi“ Henze, auf seinem „Red Porsche Killer“ genannten Motorrad hinter sich zu lassen.

Beim ersten Werner-Rennen im Jahr 1988 triumphierte noch Holgi mit seinem Porsche 911. Zugegen waren im kleinen Hasenmoor damals ungefähr 200 000 Besucher. Auch 1988 spielten diverse Pop-und Rockbands.

2019 werden Feldmann und Henze nicht gegeneinander antreten. In einem Online-Voting sucht man jedoch einen neuen Gegner für Holgi, der bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals starten soll. 2004 erlebte das Festival um das Werner-Rennen eine erste Neuauflage auf dem Lausitzring in der brandenburgischen Gemeinde Schippkau.

Gemischtes Programm

Ausgetragen werden beim Werner-Rennen 2019 zum Beispiel Wettbewerbe im FMX-Freestyle, bei dem die Teilnehmer über Sprungchancen springen. Das Geländewagen Trial ist ein Geschicklichkeitsfahren. Die Drag Race-Beschleunigungsrennen finden auf kurzen Strecken unter einem halben Kilometer statt. Die Dragster genannten Autos verfügen über bis zu 1000 PS. Im Mofa Cup kommen getunte Motorfahrräder zum Einsatz.

Zu den Headlinern des Konzertprogramms beim Werner-Rennen 2019 gehören die Technoformation Scooter, die Rockband Böhse Onkelz und die Popsängerin Kim Wilde. Außerdem treten zum Beispiel die Mittelalter-Metalband In Extremo und die Neue Deutsche Welle-Combo Extrabreit auf.

Veranstalter des Werner-Rennens 2019 ist die Hoha Hanseatic GmbH, Neuer Kamp 32, 20357 Hamburg.

