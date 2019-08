Wertversand eingestellt

Die Japanische Post stellte am 16. Juli den Wertverkehr mit Deutschland ein. Zur Begründung verwies sie auf die erheblich gestiegene Verlustquote. Der BMS meldet dies in der aktuellen Ausgabe, die planmäßig heute oder morgen die Abonnenten erreicht. Abonnenten sind schneller informiert und sparen zudem 60 Cent pro Heft gegenüber dem Preis im Einzelhandel. → Artikel zum…

Schäferlauf am 24. und 25. August 2019: Wohl seit dem Mittelalter findet im heutigen Markgröningen regelmäßig ein großes Volksfest rund um den Bartholomäustag statt. Der Philatelistische Club Markgröningen hält zu dem Anlass auch in diesem Jahr ein Belegprogramm bereit. Vom Grafen gestiftet Der Legende nach soll der Schäferlauf an einen getreuen Schäfer namens Barthel erinnern,…