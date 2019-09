Schönste Musikmarke 2018 steht fest

Am 8. September 2019 begehen die Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier den Tag der Jungen Briefmarkenfreunde in Salzwedel. Dazu wird von 10 bis 17 Uhr ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team einen Sonderstempel mit der Fledermaus „Graues Langohr“ mitbringen. Der Stempel passt zu den neuen Jugendmarken 2019, die drei heimische Fledermausarten zeigen. Die Künstlerin Ines Kahrens gestaltete die Sonderumschläge. Der…

Er dürfte es wohl als einer der wenigsten Comic-Helden in den Latein- und Altgriechisch-Unterricht der Schule geschafft haben: Asterix, der kleine, liebenswerte Gallier mit dem markanten Flügelhelm wurde als Inbegriff des zivilen Ungehorsams 1959 von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo aus der Taufe gehoben. Seither besteht der Titelheld mit seinen Freunden Obelix und…

Einmal den Globus zu umrunden erscheint mit heutigen Mitteln nicht mehr als besondere Meisterleistung. Vor 500 Jahren galt dies freilich noch als nahezu unmöglich, als der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan am 20. September 1519 mit fünf Schiffen vom andalusischen Sanlúcar de Barrameda aus in See stach. Ein Jahr zuvor schloss Magellan mit dem spanischen König…