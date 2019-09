Briefmarken für den Rocket Man: Royal Mail ehrt Elton John

Reklame

Am 3. September 2019 veröffentlichte die Royal Mail insgesamt zwölf Sondermarken zu Ehren Elton Johns. Als Motive wählte man acht Albumcover aus der Diskografie des berühmten englischen Musikers aus. Außerdem erschienen in einem Kleinbogen vier Werte, die Fotografien von Live-Auftritten Elton Johns zeigen.

Die britische Postverwaltung bietet desweiteren jeweils Ersttagsbriefe mit den Sondermarken und dem Kleinbogen sowie unter anderem mehrere „Fan sheets“, Fan-Bogen, zu einzelnen Marken vom 3. September an.

Hits aus fünf Jahrzehnten

Elton John, Sänger, Pianist und Songwriter, gehört zu den erfolgreichsten Popmusikern überhaupt. Er brachte seit 1969 insgesamt 30 Studioalben heraus und verkaufte rund 900 000 000 Tonträger. Zu den vielen großen Welthits des Künstlers gehören etwa die Songs „Candle in the wind“, „Rocket Man“, „Your Song“, „Saturday night’s alright for fighting“, „I’m still standing“ und „Can you feel the love tonight“. Für einen großen Teil seiner Liedkompositionen arbeitete Elton John mit dem Texter Bernie Taupin zusammen. Zur Zeit befindet sich der 72jährige, der sich seit 1995 „Commander of the Order of the British Empire“ und als „Knight Bachelor“ seit 1998 „Sir“ nennen darf, auf einer insgesamt drei Jahre dauernden Abschiedstournee mit Konzerten in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland.

Abbildungen: Royal Mail