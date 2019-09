Cartoons im Belegprogramm zur Südwestfalenbörse in Netphen: Am 28. September laden zwei Sammlervereine zur Südwestfalen-Tauschbörse in die Georg-Heimann-Halle nach Netphen ein. Organisatoren sind der Verein für Postgeschichte Siegen 1908 und der Verein der Briefmarkenfreunde Netphen, die selbstverständlich mit einem eigenen Stand auf der Börse vertreten sein werden. Die Briefmarkenfreunde Netphen begehen ausserdem ihren 50. Geburtstag.…

Die Jungen Briefmarkenfreunde Herford beteiligen sich am Kinderfest in Herfords altem Kaufmannsviertel am 21. September 2019. Zum Fest des Weltkindertags am 21. September in Herfords historischem Radewig-Viertel sind bereits zum zwölften Mal in ununterbrochener Folge die Jungen Briefmarkenfreunde Herford mit einem Stand und einem attraktiven Belegprogramm dabei. Zum beliebten Kinderfest von 11 bis 16 Uhr…