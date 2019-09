Blumen mit Zählnummer-Varianten

in Deutschland

by Torsten Berndt



Reklame

Die Bundesdruckerei setzt eine neue Zählmaschine ein. Daher erhielten jüngst produzierte Rollenmarken der Blumen-Serie rückseitige Zählnummern in neuer Gestaltung. Zeitgleich legten DBZ-Leser Franz Schlusche, Dr. Matthias Schellhorn, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft RSV, und Günter Albinger, Rundbriefredakteur der Arbeitsgemeinschaft AGF, nassklebende Marken zu 60 und 80 Cent sowie selbstklebende zu 80 Cent vor.

Einzelheiten erfahren Sie in Heft 22/2019 Ihrer DBZ. Es erscheint am 11. Oktober. Abonnenten erhalten es planmäßig am 8. oder 9. Oktober. Sie sind schneller informiert und sparen pro Heft 1,20 Euro gegenüber dem Preis im Einzelhandel.

Beitragsbild: DBZ-Leser Franz Schlusche war Erstmelder der Rollenmarken zu 60 und 80 Cent mit neu gestalteten Zählnummern.