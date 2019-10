Die Philatelisten in Greiz sind vom 3. bis 6. Oktober 2019 Gastgeber der Thübria, einer Wettbewerbsausstellung im Rang 2 in der Vogtlandhalle. Auch der Tag der Briefmarke wird begangen Der Greizer Philatelistenverein begeht außerdem in diesem Jahr sein 125-jähriges Vereinsjubiläum. Wichtige Qualifizierung Zur Thübria erwartet werden mehrere philatelistische Arbeitsgemeinschaften: So werden die Medizinphilatelisten, die ArGe…