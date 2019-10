in MünzenMarkt

by Stefan Liebig

Außergewöhnliche Schatzfunde, Römische Usurpatoren und ein Hahn auf dem Klosterdach – Abwechslungsreich geht´s im

MünzenMarkt 28 zu. Zubehörtipps und ein Blick auf weitere Feinheiten der Numismatik runden die aktuelle Ausgabe ab.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Genau hinschauen …

MM-Chefredakteurin Ursula Kampmann schlägt im einleitenden Text ein Bogen vom Herr der Ringe über die Nibelungen bis in die reale Welt der Antike. Was sich hinter den einzelnen Themen verbirgt, verraten die Autoren in ihren abwechslungsreichen Beiträgen der neuen MM-Ausgabe.

Im neuen MünzenMarkt geht es außerdem um:

All das erwartet Sie in der neuen Ausgabe vom MünzenMarkt. Natürlich können Sie diese Sonderveröffentlichung hier sofort als ePaper ganz bequem online lesen.

Abonnenten erhalten die 28. Ausgabe des Sonderheftes mit der DBZ-Ausgabe 21/2019. Wer möchte, kann auch ein kostenloses Exemplar per Post bekommen. Schreiben Sie uns hierzu einfach eine E-Mail.

Beitrags-/Titelbild: Wikimedia & Archiv