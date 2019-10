Informativ und aktuell: DBZ 22/2019

Titelthema: Schnörkelbriefe spiegeln Geschichte – Schöne Schwünge

Etwa 20 Briefe bekannt – Ungarns Tauchbootpost (II)

Die Stadtrohrpost von Buenos Aires – Seltene Ganzsachen

Und sonst?

Ab morgen gibt es die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 22/2019 im Zeitschriftenhandel. Freuen Sie sich in der ersten Oktober-Ausgabe Ihrer DBZ auf viele lesenswerte Beiträge. Das Titelthema von Birgit Freudenthal beschäftigt sich mit kunstvollen Schnörkelbriefen. Rohrpost, Auktionshighlights, Tauchboote und eine Reise durch die Philateliewelt schließen sich an. Außerdem haben unsere Autoren wieder allerhand spannende Themen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt recherchiert. Die übliche Schatzsuche , Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 22/2019 kommt am 11. Oktober 2019 in den Verkauf.Die kunstvoll verzierten Schreiben mit Ergebenheitsadressen sollten mehr, als nur ihren Adressaten zu erfreuen: In ihrer gedruckten Form stellen sie vielleicht eine frühe Form der Verwaltungsvereinheitlichung dar, selbstverständlich bezogen auf den kulturhistorischen Kontext der Fürstenkanzleien, die Respekt für die Obrigkeit einforderten. „Corporate Identity“ vor 300 Jahren? Neuere Forschungsergebnisse weisen darauf hin. Auf den Seiten 20 bis 22 geht Birgit Freudenthal der Sache nach.Die Tauchbootpost bestand aus zwei Arten von Briefen. Über den Großen Teich sollten die inneren Briefe reisen, die in Zuleitungsumschlägen nach Bremen gelangten. Auf den Seiten 26 und 27 stellen Ute und Dr. Elmar Dorr attraktive Ganzstücke vor.Das größte Rohrpostnetz Amerikas entstand in Buenos Aires . Wie groß es genau war, kann man mangels erhaltener Unterlagen heute nur vermuten. Noch 1957 aber umfasste es stolze 92 Kilometer, wie Professor Dr. Reinhard Krüger herausfand. Auf den Seiten 30 und 32 veröffentlichen wir den Artikel aus seinem Nachlass.Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe , die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.