Neuheiten Oktober 2019: Weihnachten, Optik, Religion, Politik

Am 10. Oktober erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm 2019 der Deutschen Post AG.

Weihnachten: Kirchenfenster (Die Geburt Christi)

Das berühmte Fensterbild aus der Kathedrale Notre-Dame de Chartres ziert die Briefmarke mit der MiNr.: 3495.

In der „Weihnachts“-Serie der Deutschen Post erscheint am 10. Oktober 2019 eine Sondermarke mit Zuschlag, auf welcher ein Ausschnitt des sogenannten „Menschwerdungsfensters“ aus der katholischen Kathedrale „Notre-Dame de Chartres“ zu sehen ist. Gezeigt wird die Geburt Jesu Christi, des Gottessohnes. Bei ihm wachen seine Eltern Maria und Josef sowie ein

Ochse und ein Esel.

In der Kirche gibt es mehr als 170 Fensterbilder. An der Westseite des Gebäudes sieht man neben der Menschwerdung zum einen das Fenster mit dem Titel „Notre Dame de la Belle Verriére“. Darauf erscheint die Heilige Maria in blauem Gewand und mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß. Ein drittes Fenster gibt die Passion, die Kreuzigung und das Leiden, sowie die Auferstehung Jesu wieder. Die weltbekannte Kirche Notre-Dame de Chartres wurde zwischen 1194 und der Mitte des 13. Jahrhundert errichtet. Sie ist Bischofssitz des Bistums Chartres im französischen Départements Eure-et-Loir. Der eindrucksvolle Kirchenbau befindet sich mitten in der Altstadt Chartres. Er gilt als Wahrzeichen der knapp 40 000 Einwohner zählenden Stadt sowie als außergewöhnlich gut erhaltenes Zeugnis der gotischen Architektur. Die Kathedrale Notre-Dame de Chartres gehört schon seit 1979 zum UNESCO-Welterbe.

Das Gebäude ist mehr als 130 Meter lang und 64 Meter breit. Es umfasst mehrere Portale, die mit aufwendigen Skulpturen verziert sind. Am berühmtesten ist das „Königsportal“. Seine Statuen stammen aus der Mitte des 12. Jahrhunderts.

Der Erlös aus dem Zuschlag der Weihnachtsmarke 2019 kommt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. zugute. Unterstützt werden damit soziale Projekte der Wohlfahrtsverbände.

Entwurf: Marvin Hüttermann, Grafikerteam nexd, mit einer Monographie de la Cathédrale de Chartres (1867)

Ersttag: 10. Oktober 2019

Wert: 80 Cent + 40 Cent

Michel-Nr.: 3495

Philotax-Nr.: 3365

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151700024

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 44,20 mm x 26,20 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II Bogenrandgestaltung: Farben bei Redaktionsschluss nicht bekannt, vermutlich „Gutes tun Mit Briefmarken helfen“

Optische Täuschungen: Gebogene Linien, Perspektivwechsel

Zwei Werte des Oktobers gehören zur Reihe „Optische Täuschungen“. Zu sehen sind einmal nur scheinbar gebogene Linien. Im Motiv des ersten scheint es als bildeten gebogene Linien schachbrettartig angeordnete Quadrate, die sich in der Mitte aufspannen.

Tatsächlich verlaufen die Linien jedoch völlig gerade. Der falsche Eindruck entsteht durch Kreise in den jeweils entgegengesetzten Farben, die in den Ecken der Quadrate platziert sind.

Entwurf: Thomas Steinacker © Chris the Composer/shutterstock.com (60 Cent), © VectoriX/shutterstock.com (80 Cent)

Ersttag: 10. Oktober 2019

Wert: 60 Cent (Gebogene Linien?), 80 Cent (Perspektivwechsel)

Michel-Nr.: 3496 (60 Cent), 3497 (80 Cent)

Philotax-Nr.: 3366, 3367

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104858 (80 Cent), 151104859 (60 Cent)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke & Devrient GmbH, Werk Wertpapierdruckerei Leipzig

Größe: je 39 mm x 33 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: ineinanderübergehende Blautöne, OPTISCHE TÄUSCHUNGEN“ (60 Cent), ineinanderübergehendes Orange und Gelb (80 Cent)

1219-Franziskus und der Sultan

Der Heilige Franziskus und der Sultan al-Kamil Muhammad al-Malik, MiNr.: 3498.

Während der Kreuzzüge zwischen dem späten elften und dem späten 14. Jahrhundert bekämpften europäische Reiche und die katholische Kirche die Araber und Muslime, welche sich im Zuge der vorangegangenen Jahrhunderte in den Nahen Osten, nach Nordafrika, das persische Reich und in Teile Europas bewegt hatten. Man wollte das „Heilige Land“ mit dem Zentrum Jerusalem im heutigen Israel, Jordanien und Syrien erobern, die Muslime zum Christentum bekehren sowie politisches Territorium und Besitztümer erschließen.

2019 erinnert man beim Franziskaner-Orden und in der katholischen Kirche an die Begegnung des Heiligen Franziskus mit dem muslimischen Sultan al-Kamil Muhammad al-Malik aus der Ayyubiden-Dynastie im Jahr 1219. Kann das friedliche Treffen der beiden in Zeiten der Kreuzzüge doch als Beispiel für Verständigung und Toleranz zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie Anhängern verschiedener Religionen gelten. Michael Perry, als Generalminister der Leiter der Franziskaner, rief in einem Brief vom Januar 2019 alle Franziskaner, Katholiken, Muslime und die Allgemeinheit dazu auf, sich zum 800. Jubiläum des Treffens in der ägyptischen Stadt Damiette mit dem Vorbild des Heiligen Franziskus und des Sultans al-Kamil Muhammad al-Malik zu beschäftigen.

Der Heilige Franziskus gründete den Franziskaner-Orden im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts. Die franziskanische Gemeinschaft besteht zum einen aus den Mönchen. Dies sind die Minoriten, Franziskaner und Kapuziner. Außerdem gibt es die franziskanischen Nonnen der Klarissen, der Colettinnen und der Klarissen-Kapuzinerinnen. Hinzu kommen die Laien, die nicht im monastischen, klösterlichen Verbund leben, sich jedoch an den Idealen des Franziskaner-Ordens orientieren. Zwar die große Mehrheit, aber nicht alle der weltweit etwa 650 000 Menschen, die zur Gemeinschaft zählen, sind katholisch. Es gibt auch evangelische und anglikanische Franziskaner. In den verschiedenen christlichen Kirchen gedenkt man des Heiligen Franziskus am 3. und 4. Oktober.

Entwurf: Greta Gröttrup mit der Ikonendarstellung „Franziskus und Sultan“ @ Association Marie-Claire, Jongny/Chardonne

Ersttag: 10. Oktober 2019

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3498

Philotax-Nr.: 3368

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104860

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security-Print GmbH & Co KG

Größe: 33 mm x 39 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: große weiße Fläche, dunkelrote Linie, kleine gelbe Fläche

100 Jahre Annemarie Renger

Zu Ehren der Politikerin Annemarie Renger gibt man diesen Monat eine Sondermarke aus. Die bedeutende Figur der sozialdemokratischen und bundesrepublikanischen Politik des 20. Jahrhunderts und Vorreiterin für weibliche Politikerinnen hätte am 7. Oktober 2019 ihren 100. Geburtstag gefeiert.

1969 wählte man Renger zur Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Von 1972 bis 1976 amtierte sie als Präsidentin des Deutschen Bundestags. Sie war die erste Frau in diesem Amt. Von 1976 bis 1990 fungierte Renger als Bundestagsvizepräsidentin. Zwischen 1959 und 1990 gehörte sie ohne Unterbrechung als Abgeordnete zum Bundestag. Während ihrer außergewöhnlich erfolgreichen Karriere bekämpfte die Politikerin stets Vorurteile gegenüber Frauen, setzte sich für Gleichberechtigung in Bildung, Arbeit und Gesellschaft sowie für gleiche Löhne bei Frauen und Männern ein. Ihre politische Laufbahn begann Renger als Sekretärin Kurt Schumachers.

Der SPD-Vorsitzende der Jahre 1946 bis 1956 war eine wichtige Inspiration für Renger. Vor der Machtergreifung hatte er sich den Nationalsozialisten deutlich entgegengestellt. Ab 1933 inhaftierte und folterte ihn das Regime insgesamt neun Jahre lang in verschiedenen Konzentrationslagern. Nach der Befreiung und dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Schumacher ein entscheidender Gestalter der sozialdemokratischen Politik.

Annemarie Renger kam in Leipzig zur Welt. Ihre Eltern waren beide Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Während des nationalsozialistischen Regimes zwang man Renger aus diesem Grund 1934, das Lyzeum, ein Mädchengymnasium, zu verlassen. Renger wurde Verlagskauffrau. Ihr Ehemann fiel als Soldat während des Zweiten Weltkriegs. 1965 heiratete sie ein zweites Mal. Annemarie Renger starb am 3. März 2008. Resumierend sprach sie am Ende ihrer Laufbahn über eine ihrer wichtigsten Errungenschaften. Mit Blick auf ihre Pionierrolle als Frau in einer von Männern beherrschten politischen Welt sagte sie: „Es ist bewiesen, dass eine Frau das kann.“

Entwurf: Julia Neller © Foto links: Interfoto, © Foto mittig: picture alliance / Egon Steiner,© Foto rechts: Fotoagentur Sven Simon, © Unterschrift: Reinhard Renger

Ersttag: 10. Oktober 2019

Wert: 155 Cent

Michel-Nr.: 3499

Philotax-Nr.: 3369

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104857

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Größe: 39 mm x 33 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, roter sowie violetter Rand an den längeren Seiten

Folienblatt Weihnachten

Das Motiv der Sondermarke „Kirchenfenster (Die Geburt Christi)“ aus der Serie Weihnachten erscheint am 10. Oktober 2019 auch in selbstklebender Form. Im Markenset „Kirchenfenster“ sind zehn Exemplare des Werts für 80 Cent + 40 Cent enthalten. Es kostet 12 Euro. 4 Euro aus dem Verkaufserlös kommen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zugute. Die selbstklebende Marke ist 39 Millimeter breit und 22,4 Millimeter hoch. Ihre Bestellnummer beim Versandzentrum Weiden lautet 151 708 591. Die selbstklebende Marke trägt die Michelnummer 3500 und die Philotaxnummer 3370. Das Folienblatt erhielt die Michelnummer Folienblatt 94 und die Philotaxnummer MH 223.

Zum Markenset legt man für den 10. Oktober 2019 auch einen Bonner Erstverwendungsstempel auf.