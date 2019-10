Schillernd und geheimnisvoll: 175. Geburtstag Sarah Bernhardts

In einer Zeit vor Film und Hollywood galt sie schon als internationaler Star. Sarah Bernhardt verbuchte ihre Erfolge nicht nur an den Theatern ihrer Heimatstadt Paris. Gastspielreisen und Tourneen in England, den USA, Russland oder Südamerika brachten ihr allerorts Ruhm und Bewunderung ein. Bernhardt war berühmt für ihre exaltierten und emotionalen Darbietungen auf der Bühne. Aber auch um ihr schillerndes und geheimnisvolles Privatleben rankten sich Legenden. Heute, am 22. Oktober 2019, hätte die französische Mimin ihren 175. Geburtstag gefeiert.

„Die Bernhardt“ auf einer Briefmarke von 2013.

Diva auf Briefmarken

In Frankreich ließ man Sarah Bernhardt mehrere Male philatelistische Ehren zuteil werden. 1945 wurde eine Briefmarke mit der Michelnummer 729 verausgabt. Der Block 404 mit vier Werten, Michelnummern 7113 bis 7116, erschien 2018. Neben Bernhardt zeigt er die Schauspieler François-Joseph Talma, Mademoiselle Rachel und Benoît Constant Coquelin. Auch sie wirkten im 19. Jahrhundert an französischen Theatern. In Monaco veröffentlichte man 1994 eine Briefmarke, die Sarah Bernhardt zeigt. Für sie gilt die Michelnummer 2206. Der Block 227, ausgegeben 2013 im Inselstaat Mikronesien, enthält die Michelnummern 2425 bis 2429.

