Portoerhöhung in Belgien – neue Tarife zum 1. Januar 2020

Die November-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL ist erschienen: Autor Walter Köcher liefert eine interessante philatelistische Herangehensweise, sich der „Lady Liberty“ anzunähern. Sein roter Faden ist ideal für den Einstieg in ein neues Sammelgebiet. Horst Teichmann berichtet einmal mehr alles Wissenswerte über die Veränderungen in der Aerophilatelie. Und wenn im ein oder anderen Fachartikel entsprechendes Chinesisch verwendet…

Die Internationale Briefmarken-Börse Sindelfingen öffnet vom 24. bis 26. Oktober 2019 die Tore der Messehallen. Neben vielen Stammgästen können sich auch die jungen Besucher freuen: Die Messe Sindelfingen lädt schon seit Langem immer wieder Schulklassen ein, damit diese den Reiz der Philatelie für sich entdecken. So gibt es während der Briefmarken-Börse Workshops zum Thema „Briefe…

Seit 25 Jahren besteht an der Domschule Schleswig eine Briefmarken-AG. Am 25. und 26. Oktober 2019 wird dies gefeiert. Ein Plakat mit den damals aktuellen Struwwelpeter-Jugendsondermarken rief am 25. April 1994 interessierte Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich mit Briefmarken zu befassen. Keine Länder, aber Sammelgebiete Seitdem hat sich die Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von…