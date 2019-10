Informativ und aktuell: DBZ 23/2019

Ab morgen gibt es die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 22/2019 im Zeitschriftenhandel. Freuen Sie sich in der ersten Oktober-Ausgabe Ihrer DBZ auf viele lesenswerte Beiträge. Das Titelthema von Birgit Freudenthal beschäftigt sich mit kunstvollen Schnörkelbriefen. Rohrpost, Auktionshighlights, Tauchboote und eine Reise durch die Philateliewelt schließen sich an. Außerdem haben unsere Autoren wieder allerhand spannende Themen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt recherchiert. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 22/2019 kommt am 11. Oktober 2019 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Fälschungssicher – 170 Jahre Marken in Bayern und Deutschland

Johann Peter Haseney hatte bereits 1835 mit Banknoten Furore gemacht. Seine Entwürfe erwiesen sich als deutlich fälschungssicherer als die vorhergehenden Motive. Für die ersten Briefmarken Bayerns schuf er ein so zeitloses wie schwer nachzuahmendes Kleid. Philatelistisch warten die Bayern-Quadrate mit attraktiven Varianten auf. Ab Seite 16 stehen die Werte zu 1 bis 18 Kreuzern im Mittelpunkt, derweil seine Majestät ein wenig in den Hintergrund rückt.

Post von den Sewernaja-Semlja-Inseln

– Eisbasis Kap Baranova

Harald Kuhl wagt sich wieder in abgelegene Gebiete: Zu Sewernaja Semlja gehören rund dreißig kleinere und größere Inseln, wobei Bolschewik mit über 11000 Quadratkilometern die zweitgrößte und südlichste ist. Wenn Sie wissen möchten, wo das ist, dann blättern Sie auf Seite 52.

Weltspiegel im Oktober

– Kristall, Gold, Hardrock

Beeindruckend was für Musikstars die grüne Insel schon hervorgebracht hat. Aktuell ehrt die irische Post die Hardrock-Band Thin Lizzy. Besinnlicher lässt es die österreichische Post mit ihrer neuen Weihnachtsmarke angehen. Was es sonst noch Neues in der Welt gibt, lesen Sie im Weltspiegel ab Seite 54.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: www.commons.wikimedia.org, www.pixabay.com