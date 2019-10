Als der Beat-Club auf Sendung ging

Am 2. November erfolgt in Deutschland die vorletzte Briefmarkenausgabe des Jahres 2019. Unter anderem wird die Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ fortgesetzt. Dabei geht es um den „Beat-Club“. Die Musikshow wurde von 1965 bis 1974 bei „Radio Bremen“ ausgestrahlt. Sie stellt eine Zäsur im deutschen Fernsehprogramm dar.

Denn der Beat-Club war, so die Ankündigung der Show, eine „Sendung mit jungen Leuten für junge Leute“. Im Zentrum des Geschehens: Pop-Bands, die Songs mit englischen Texten darboten. Dazu tanzten im Studio ein Publikum und Moderatoren, die in einem Alter waren und die gleiche Sprache sprachen. Damit war die Sendung ein Zeichen der Zeit. Forderte die jüngere Generation in den 1960er-Jahren doch generell und entschieden mehr Mitgestaltung in Gesellschaft, Kultur und Politik. Ihre neuen Sichtweisen und Verhaltensformen sollten Eingang in den Alltag und das öffentliche Leben finden. Im Zuge dieser Entwicklung kam es zu einem „Clash“ der Generationen. Und so löste auch der Beat-Club einigie Empörung bei älteren Zuschauern aus, die bisher die Deutungshoheit über das Fernsehprogramm für sich beansprucht hatten.

Sonderstempel in Bremen

Die Sondermarke Deutsche Fernsehlegenden: Beat-Club wird am 2. November 2019 im Foyer von Radio Bremen (Haupteingang), Diepenau 10, 28195 Bremen präsentiert. Zu diesem Anlass schlägt das „Erlebnis:Briefmarken“-Team Hamburg der Deutschen Post einen Sonderstempel zum Thema ab. Man ist von 13.00 bis 17.00 Uhr vor Ort. Innerhalb der Frist von 14 Tagen kann der Stempel mit der Nummer 21/273 nachträglich bei folgenden Adressen bestellt werden: Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Berlin 1, Sonderstempelstelle, Brief: 11508 Berlin Fracht: Eresburgstr. 21, 12103 Berlin

Mehr über die Sondermarke vom 2. November 2019, den legendären Beat-Club sowie die weiteren deutschen Briefmarken des Monats erfahren Sie in Ihrer Deutsche Briefmarken-Zeitung/DBZ 23/2019. Sie ist seit 25. Oktober 2019 im Handel erhältlich.