Kinofest Lünen 2019: Filmpreis „Lüdia“ auf Sonderstempel

Der Briefmarkensammlerverein Löhne wurde, ebenso wie die gleichnamige Stadt, 1969 gegründet, also vor 50 Jahren. Diesen Anlass würdigt der Verein mit einer Rang 3-Ausstellung. Die Stadt Löhne entstand aus fünf Amtsgemeinden zum 1. Januar 1969, der „Briefmarken- und Münzen-Sammler-Verein“ folgte am 1. November desselben Jahres. Viele Ausstellungen zeigen lebendigen Verein Das lebendige Vereinsleben zeigt sich…

Die Linden-Grundschule Staaken veranstaltet mit der Jugendgruppe des Briefmarkensammler – Klubs Spandau 1904 eine Fotoausstellung „30 Jahre Maueröffnung“ am 9. und 10. November in der Grundschule in der Staakener Feldstraße in Berlin-Staaken. Gezeigt werden Fotos vom Beginn der deutschen Teilung vom Ortsteil Staaken ab den 50er Jahren, beginnend mit den Stacheldrahtzäunen. Dokumentiert wird der Mauerbau…