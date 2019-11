Gewinnen mit Philatelieumfrage 2019

in Deutschland

by Torsten Berndt

Briefmarken mit Matrixcode und rote Stempel – diese sind Teil einer Philatelieumfrage, welche die Deutsche Post im Internet veranstaltet. Unter www.philatelieumfrage.de können interessierte Sammler ihre Meinung zu womöglich neuen Ausgabe- und Stempelformen äußern. Am Schluss gibt es ein Feld, in das die Teilnehmer weitere Wünsche und Gedanken eintragen dürfen. Dies geschieht selbstverständlich anonym. Die Umfrage endet bereits am 24. November.

Wer seine E-Mail-Anschrift hinterlässt, der bekommt die Chance, dreimal eine exklusive Zusammenstellung der Postwertzeichen 2019 – auch bekannt als der nicht frei verkäufliche „Silberling“ – und zehnmal einen Briefmarken-Wandkalender 2020 zu gewinnen.

Den Auftrag für die Umfrage erteilte die Deutsche Post der WHU – Otto Beisheim School of Management, die unter Leitung Professor Dr. Christian Schlereths die Umfrage wissenschaftlich auswertet.