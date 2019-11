Werte bewahren 5/2019 – Sonderveröffentlichung

in Sonderhefte

by Stefan Liebig

Wer mit Leidenschaft sammelt weiß auch, wie wichtig es ist, seine über die Jahre zusammengetragenen Schätze sicher aufzubewahren. Auch wenn die Zeiten steigender Einbruchszahlen offenbar vorbei sind, sollten Briefmarkensammlungen, Kunstgegenstände oder Münzen an möglichst sicheren Orten untergebracht sein. Genauso wichtig ist es aber auch, Vorsorge zu treffen, wie es nach dem Tod mit der eigenen Sammlung weitergeht. Wurde dies nicht geregelt, haben wir in der gerade erschienenen Sonderveröffentlichung von Werte bewahren (Heft 5/2019 ) praktische Hinweise, was es zu beachten gilt im Erbfall.

Nötige Gänge im Erbfall –

ein Beispiel aus der Praxis.

Zuletzt begleitete Autor Torsten Berndt einen Erbfall und schildert im Leitartikel die zu beschreitenden Wege. Ergänzend zu seinen umfassenden persönlichen Erfahrungen flicht er aktuelle Berichte und Informationen von Freunden und Kollegen ein.

Ein Blick in die Themenliste:

Erinnerungen an die Kindheit

Modellbahnsammler handeln wie Philatelisten

Liebenswerte Schätze

Familientraditionen

Ferner Ort erhöht den Wert

Selbstständig Sammlungen bewerten

Geburtskarte wird zum Glücksfund

Idealer Partner für Detaillierung

Picassos Unikat

Ritterrüstung auf Holzsockel

Bieterwettstreit zweier Chinesen

Oder Sie blättern gleich hier im Sonderheft „Werte Bewahren".

Viel Spaß beim Lesen!

