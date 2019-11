Doppelter Jahrestag: Vereinte Nationen formulieren Kinderrechte

Tipp zum Wochenende: Hospizfest mit Philatelie Der mittlerweile dritte Zehnerbogen Briefmarken Individuell für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach am 24. November am Tag der Offenen Tür erhältlich. Die abgebildeten zehn Zeichnungen wurden von den kranken Kindern während der Maltherapie zusammen mit der Kunsttherapeutin geschaffen. Die Motive stehen in ihrer Farbfreude ihren beiden Vorgängerbögen in nichts nach. Ab sofort kann…

Werte bewahren Wie man sich am besten auf einen Erbfall vorbereitet und was dabei zu beachten ist, lesen Sie in der neuen Sonderveröffentlichung „Werte Bewahren – Erben und Vererben“ des Philapress-Verlags. Außerdem geben Autoren und Händler wichtige Hinweise, wie Sammler Ihre wertvollen Stücken erhalten und an nächste Generationen weitergeben können. Das 24-seitige Heft liegt einer Teilauflage des…