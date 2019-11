Informativ und aktuell: DBZ 25/2019

Ab morgen gibt es die Deutsche Briefmarken Zeitung Ausgabe 25/2019 im Zeitschriftenhandel. Freuen Sie sich in der neuen Ausgabe Ihrer DBZ auf viele lesenswerte Beiträge. Im Titelbeitrag würdigt Anatol Kraus das Schaffen von Theodore Fontane zu dessen 200. Geburtstag. Postgeschichtliches gibt´s von Peter Fischer und Torsten Berndt und wie immer haben unsere Autoren viele weitere spannende Themen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt recherchiert. Aktuelles aus Vereinen und Arbeitsgemeinschaften, die Neuausgaben des kommenden Monats und die MPF-Akten lesen sie natürlich auch in Heft 25. Grüße vom Panamakanal sendet Michael Burzan in seiner Marktschau.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 25/2019 kommt am 22. November 2019 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Poet und Plauderer –

Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane

Autor Anatol Kraus hat sich mit dem Leben und Werk des deutschen Romanciers Theodor Fontane befasst. Lesen Sie ab Seite 16, was das Werk des phantasievollen Schriftstellers – der übrigens gelernter Apotheker war – so außergewöhnlich macht und warum er sagte, er habe alles Irdische erreicht in seinem Leben.

Gebühren für Urkunden – Erfindung aus den Niederlanden

Bereits in der Antike war es üblich, wichtige Dokumente von behördlich-offizieller Seite bestätigen zu lassen. Durch die amtliche Siegelung, im Besonderen durch den Herrscher beziehungsweise zumindest die Regierung, erhöhte sich die Rechtssicherheit für die Inhaber der Papiere oder die Bürger allgemein. Mit den später eingeführten Gebühren für solche Vorgänge haben sich Steffen Eckert und Ralph Ebner für den Beitrag auf den Seiten 22 und 24 beschäftigt.

Meister des absurden Theaters

– Vor 50 Jahren Literaturnobelpreisträger

1994 ehrte Irland vier Nobelpreisträger philatelistisch, die Literaten George Bernard Shaw, Samuel Beckett und Wiliam Butler Yeats sowie den Friedensnobelpreisträger Sean McBride. Frauke Klinge nimmt den Preisträger Samuel Beckett auf Seite 54 genauer unter die Lupe – er erhielt den Preis vor 50 Jahren.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Abbildung: Hintergrund: Gemälde von Carl Breitbach, 1883 · Bücher: H.-P. Haack · www.wikimedia.org