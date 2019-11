Dr. Andreas Birken 1942–2019

Der mittlerweile dritte Zehnerbogen Briefmarken Individuell für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach am 24. November am Tag der Offenen Tür erhältlich. Die abgebildeten zehn Zeichnungen wurden von den kranken Kindern während der Maltherapie zusammen mit der Kunsttherapeutin geschaffen. Die Motive stehen in ihrer Farbfreude ihren beiden Vorgängerbögen in nichts nach. Ab sofort kann…