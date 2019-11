Skywalker und Co.: Neue Star Wars-Briefmarken

Ab 19. Dezember 2019 läuft in den Kinos überall auf der Welt der nächste Teil der legendären Science Fiction-Reihe „Star Wars“ an. Er trägt den Titel „The Rise of Skywalker“, „Der Aufstieg Skywalkers„, und stellt die neunte Episode der mittlerweile drei filmischen Star Wars-Trilogien dar.

Aus diesem Anlass gibt die britische Royal Mail am 26. November 2019 insgesamt sechzehn Sondermarken aus. Auf zehn davon ist jeweils eine Figur des vom amerikanischen Regisseur George Lucas erdachten Star Wars-Universums zu sehen. Es handelt sich zum einen um Count Dooku, Grand Moff Tarkin, Darth Maul, Lando Calrissian, Poe Dameron, Wicket Warrick und Königin Amidala. Sie traten bereits in vorangegangen Episoden auf. Die Charaktere Jannah und Zorii Bliss sowie die Sith Trooper werden dagegen mit dem neuen Film eingeführt.

Zehn bekannte und neue Charaktere der beliebten Star Wars-Reihe sind auf britischen Briefmarken vom 26. November 2019 abgebildet.

Am 26. November 2019 erscheinen noch sechs weitere Marken in einem Kleinbogen, die das Thema Star Wars behandeln. Abgebildet sind darauf Raumschiffe und Fluggeräte, die aus verschiedenen Star Wars-Streifen bekannt sind. Gezeigt werden Poe’s X-wing fighter, ein Jedi starfighter, das Raumschiff „Slave I“ und ein TIE silencer sowie Podracer und Speeder bikes.

Schon 2017 und 2015 veröffentlichte man in Großbritannien Star Wars-Briefmarken. Sie begleiteten die Filme „The last Jedi“, deutsch „Die letzten Jedi“, und „The Force awakens“, „Das Erwachen der Macht„. Die neue Episode vom Dezember 2019 schließt die jüngste Star Wars-Trilogie ab.

Die Briefmarken vom 26. November sind für Postsendungen der Kategorie First Class (1 ST) geeignet. Sie wurden von Malcolm Tween gestaltet. Man engagierte ihn schon für die Star Wars-Marken von 2015 und 2017. Die diesjährigen Briefmarken bietet die Royal Mail in verschiedenen Formen an, zum Beispiel im STAR WARS™ 2019 Presentation Pack oder zusammen mit den Star Wars-Briefmarken der letzten Jahre im STAR WARS™ The Official Stamp Collection Folder.

Abbildungen: Royal Mail