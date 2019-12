Das Briefmarken-Ausgabeprogramm 2020

Am 8. Dezember laden die Aachener Briefmarkenfreunde zur Briefmarken- und Münzbörse in die Mensa der Fachhochschule ein. Das Belegprogramm stellt eine Sagengestalt in den Mittelpunkt. Sie hausen im Siegerland, sie treiben ihr Unwesen im Rheinland, aber auch an vereinzelten Gewässern der Brandenburger Seenlandschaft. Wesen in Tier- oder Menschengestalt, die sich nächtlichen Wanderern auf die Schultern…