Neu: Auktionatoren Spezial

Am 15. Dezember richtet der Kieler Philatelistenverein eine Briefmarkenschau und einen Großtauschtag aus. Geöffnet ist der „Kaiser-Friedrich-Saal“ im Vereinsheim Hasseldiekskammer 2 von 9 bis 14 Uhr. Gezeigt werden Weihnachtsmarken und Stempel aus Österreich und anderen Ländern. Ein Weihnachts-Sonderstempel der Deutschen Post mit passendem Belegprogramm des Vereins steht zur Verfügung. Weihnachten fern der Heimat In diesem…

Am 12. Dezember 1979 verabschiedeten die NATO-Mitgliedsstaaten in Brüssel den NATO-Doppelbeschluss. Nicht nur in den Staaten, in denen demzufolge Atomraketen stationiert werden sollten, Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Italien und Niederlande, gab es rege Debatten und Gegenbewegungen zu der rüstungspolitischen Maßnahme. Gegner des NATO-Doppelbeschlusses betrachteten ihn als Eskalation der gegenseitigen Abschreckung im Kalten Krieg zwischen Ost…