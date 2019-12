Informativ und aktuell: DBZ 1/2020

Schöne Weihnachten wünscht Ihnen die gesamte Redaktion der Deutschen Briefmarken Zeitung mit der neuen Ausgabe Ihrer DBZ. Freuen Sie sich auf das nationale oder internationale Ausgabenprogramm und viele weitere abwechslungsreiche Beiträge. Wie immer haben unsere Autoren spannende Themen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt aufgegriffen und informieren außerdem über Aktuelles aus Vereinen und Arbeitsgemeinschaften, die Neuausgaben des kommenden Monats.

Das Titelthema befasst sich mit dem inzwischen 900 Jahre alten Zisterzienserordner: Ihre Kirchen trugen einfache Dachreiter statt aufragender Türme, in ihren Klöstern lebten und beteten sie in zwei strikt getrennten Bruderschaften — das sind nur zwei Beispiele aus dem Regelwerk des vor 900 Jahren entstandenen Zisterzienserordens, dessen Spuren in der Philatelie Dieter Heinrich nachgegangen ist.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 1/2020 kommt am 20. Dezember 2019 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Aus der Geschichte eines Mönchsordens – 900 Jahre Zisterzienser

Wenn ein Kloster mehr als 60 Mönche zählte, musste der Abt zwölf von ihnen aussenden, um ein neues Kloster zu gründen. Mit diesem einfachen Schneeballsystem und einer straffen Organisation schafften es die Zisterzienser binnen zweier Jahrhunderte, halb Europa mit ihren auch „Zisterzen“ genannten Niederlassungen zu überziehen. Ab Seite 20 besucht Dieter Heinrich ehemalige Klöster dieses Ordens in unserem Land und wirft einen Blick auf heutiges klösterliches Leben.

Zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens – Der Sieg des Guten

Schon früh zeigte sich die musikalische Genialität des jungen Beethovens, doch sie wurde nicht systematisch gepflegt. Bei der Erziehung seines Jungen versagte der Vater. Verschiedene Musiker in Bonn gaben dem Jungen Unterricht, doch nicht kontinuierlich und systematisch. Wie aus dem Talent doch noch einer der herausragendsten Komponisten werden konnte, schildert Dietrich Ecklebe ab Seite 16.

Jahresvorschau 2020 national und international – Postverwaltungen Spezial

Unser besonderer Leserservice bietet Ihnen einen tollen Start ins neue Sammlerjahr: Auf neun Seiten, ab Seite 52, bieten wir Ihnen die 2020er-Neuheiten der internationalen Postverwaltungen und auf Seite 8 gibt es das Ausgabeprogramm des nächsten Jahres für Deutschland auf etwas mehr als einen Blick.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

