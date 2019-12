Das Ausgabeprogramm 2021: Die Themen

Die Veluwehal am Neuen Markt im niederländischen Barneveld ist am 27. und 28. Dezember 2019 zum wiederholten Mal Schauplatz der großen Jahresendbörse. Der Kartenverkauf beginnt am Freitag und Samstag jeweils bereits um 9 Uhr; die Börse öffnet dann von 10 bis 17, am Samstag bis 16 Uhr ihre Türen. Jugendliche bis 17 Jahre haben erneut…