Sonderstempel für Ernst Barlach: Güstrow und Wedel ehren berühmten Künstler

Am 2. Januar 2020 jährt sich der Geburtstag des Bildhauers und Schriftstellers Ernst Barlach zum 150. Mal. Zu diesem Anlass wird es zwei Sonderstempel geben. Einen legt die Ernst Barlach-Stiftung in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, zusammen mit der Deutschen Post auf. Der zweite Stempel stellt eine Kooperation des Kultur Fachdiensts der Schleswig-Holsteinischen Stadt Wedel mit der Post dar.

Schauplätze eines Künstlerlebens

Wedel ist der Geburtsort Ernst Barlachs. In Güstrow lebte der berühmte Künstler beinahe drei Jahrzehnte lang bis zu seinem Tod am 24. Oktober 1938. Die beiden Sonderstempel begleiten eine Sondermarke, die in Deutschland am 2. Januar 2020 zum Geburtstag Ernst Barlachs ausgegeben wird.

Güstrower Sonderstempel zum 150. Geburtstag Ernst Barlachs.



Abgeschlagen werden die Stempel jeweils am 2. Januar 2020, einmal bei der Ernst-Barlach-Stiftung, Heidberg 15, in 18273 Güstrow und zum anderen im Foyer des neuen Rathauses der Stadt Wedel, Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel. In Güstrow wird das „Erlebnis Briefmarken“-Team Hamburg zwischen 11 Uhr und 17 Uhr vor Ort sein, in Wedel von 10 Uhr bis 17 Uhr. In beiden Städten wird zudem ein Ersttagsbrief verkauft, der zum Barlach-Jubiläum erstellt wurde. Der Brief misst 162 Millimeter mal 114 Millimeter.



Sonderstempel aus Wedel vom 2. Januar 2020.

Der Güstrower Sonderstempel mit der Stempelnummer 25/325 und der Sonderstempel aus Wedel mit der Nummer 25/326 können innerhalb der Frist von 14 Tagen bei folgender Adresse bestellt werden: Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Berlin 1, Sonderstempelstelle Brief: 11508 Berlin /Fracht: Eresburgstr. 21, 12103 Berlin. Der Ersttagsbrief ist jeweils nur vor Ort erhältlich. Man kann ihn nicht bestellen.

Neuheiten am 2. Januar 2020

Mehr über Ernst Barlach, die Sondermarke zu seinem 150. Geburtstag sowie die weiteren Briefmarkenneuheiten vom 2. Januar 2020 erfahren Sie in Ihrer DBZ/Deutsche-Briefmarken-Zeitung 1/2020. Sie ist seit dem 20. Dezember 2019 erhältlich.