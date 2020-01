Neuheiten Januar 2020: Blumen, Panoramen, Kunst, Musik und Politik

Blumen: Taglilie

Die Gelbrote Talglilie auf einer Dauermarke vom 2. Januar 2020, MiNr.: 3509.

Das Jahr 2020 beginnt mit einer Neuausgabe in der Serie „Blumen“. Auf der

Dauermarke vom 2. Januar sieht man die Talglilie, genauer

die Gelbrote Talglilie. Ihr botanischer Name lautet Hemerocallis fulva.

Neben der Gelbroten Taglilie gibt es zum Besipiel noch die Zitronen-Taglilie, die Essbare Taglilie und die Kleine Taglilie. Das Motiv „Talglilie“ wird auch auf einer selbstklebenden Briefmarke ausgegeben. In drei gleichnamigen Maxirollen sind davon 500, 5000 und 10 000 Exemplare erhältlich.

Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann mit einem eigenen Foto

Ersttag: 2. Januar 2020

Wert: 30 Cent

Michel-Nr.: 3509, 3516 (selbstklebend)

Philotax-Nr.: 3378, 3385

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150909078, 151017644 (Kleinrolle zu 100 Stück), 1440 00013 (Maxirolle 500 zu Stück), 144000014 (Maxirolle zu 5000 Stück), 144000012 (Maxirolle zu 10 000)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 21,50 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fortsetzung des Motivs

Deutschlands schönste Panoramen: Bonn/ Siebengebirge

Den Zusammendruck „Bonn/Siebengebirge“ gibt es ab dem 2. Januar 2020 ebenfalls sowohl nass-als auch selbstklebend, letzteres im gleichbetitelten Folienblatt mit fünf Zusammendrucken. Das Motiv zeigt einen Blick auf Bonn, den Rhein, das Siebengebirge sowie das Schloss Drachenburg.

Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann mit einem Foto des Panoramablicks über das Rheintal bei Bonn mit dem Schloss Drachenburg

© r.classen/Shutterstock.com

Ersttag: 2. Januar 2020

Wert: je 60 Cent

Michel-Nr.: 3510, 3511, 3517 (selbstklebend), 3518 (selbstklebend), FB 96

Philotax-Nr.: 3379, 3380, 3386, 3387, MH 225

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104869, 1523 01003 (Folienblatt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke & Devrient GmbH, Werk Wertpapier druckerei Leipzig

Größe: 44,20 x 26,20 mm, 39 x 22,4 mm (selbstklebend)

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fortsetzung des Motivs

Schätze aus deutschen Museen: Vincent van Gogh–Mohnfeld

Das Gemälde „Mohnfeld“ malte Vincent van Gogh im Juni 1889 in Saint- Remy in der französischen Provence. Es befindet sich seit 1911 in Besitz der Bremer Kunsthalle und ziert diesen Monat eine Sondermarke. Selbsklebend kann man sie in einer Markenbox zu 100 Werten kaufen.

Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann mit einem Foto Marcus Meyers des Gemäldes „Mohnfeld“ von Vincent van Gogh

Ersttag: 2. Januar 2020

Wert: 155 Cent

Michel-Nr.: 3512, 3519 (selbstklebend)

Philotax-Nr.: 3381, 3388

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104870, 1610 04002 (Markenbox)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 39 x 33 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fortsetzung des Motiv

250. Geburtstag Ludwig van Beethoven

Block mit der Sondermarke zu Ehren Ludwig van Beethovens, MiNr.: Block 85.

Zum 250. Geburtstag des Komponisten und Pianisten Ludwig van Beethoven am 16. oder 17. Dezember veröffentlicht die Deutsche Post eine Sondermarke. Außerdem erscheinen ein Block sowie ein Markenset mit zehn selbstklebenden Werten.

Erstverwendungstempel zum Beethoven-Markenheft, MiNr.: MH 116.

Entwurf: Thomas Steinacker mit einem stilisierten Porträt Beethovens:

© UGChannel/Shutterstock.com, einem Notenschlüssel: © Mr Escape/Shutterstock.com sowie einem Logo BTHVN 2020 und handschriftlichen Signet: © Beethoven Jubiläums GmbH

Ersttag: 2. Januar 2020

Wert: 80 Cent

Michel-Nr.: 3513, Block 85, 3520 (selbstklebend), MH 116

Philotax-Nr.: 3382, Block 84, 3389

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104871, 151906045 (Block), 152302010

(Markenheft)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel-Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: je 39 mm x 33 mm, 153 mm x 93 mm (Block)

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Unterschrift van Beethovens, „BTHVN 2020“

150. Geburtstag Ernst Barlach

Am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schuf der Künstler Ernst Barlach vor allem Holzplastiken, Bronzen und Zeichnungen. Zudem schrieb er Dramen, etwa „Der tote Tag“ und „Der Arme Vetter“. Stilistisch kann man seine Arbeiten aus beiden Bereichen dem Expressionismus zuordnen.

Wie viele andere Künstler wurde Barlach seit den späten 1920er-Jahren Opfer nationalsozialistischer Hetze. Unter anderem seine bekannten Ehrenmale für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten wurden als „entartete Kunst“ verfemt. Barlach starb am 24. Oktober 1938 nach einem Herzinfarkt.

Zum seinem 150. Geburtstag am 2. Januar 2020 gibt man eine Sondermarke aus. Ein gleichnamiges Markenheft beinhaltet zehn selbstklebende Sonderpostwertzeichen.

Stempel zum Ernst Barlach-Markenheft, MH117.

Entwurf: Thomas Mayfried

Ersttag: 2. Januar 2020

Wert: 270 Cent

Michel-Nr.: 3514, 3521 (selbstklebend), MH 117

Philotax-Nr.: 3383, 3390

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104868, 1523 05002 (Markenheft)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 33 mm x 39 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, bronzefarbene Wellenlinien

Pressefreiheit

Mit einer Sondermarke macht die Deutsche Post am 2. Januar auf die Pressefreiheit aufmerksam, die in der Bundesrepublik Deutschland besteht und geschützt wird. Zur Gewährleistung der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit und Informationsfreiheit lautet der Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“

Entwurf: Christoph Niemann

Ersttag: 2. Januar 2020

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3515

Philotax-Nr.: 3384

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151104867

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Größe: 39 mm x 33 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Ziegelsteine des Motivs