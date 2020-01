25 Jahre Fritz Bauer-Institut

Am 11. Januar 1995 wurde in Frankfurt am Main das Fritz Bauer-Institut eröffnet. Die interdisziplinäre Forschungs-und Bildungseinrichtung untersucht und dokumentiert die Geschichte der nationalsozialistischen Massenverbrechen, speziell des Holocaust, und deren Wirkung bis in die Gegenwart. Das Fritz Bauer Institut wurde vom Land Hessen, der Stadt Frankfurt am Main und dem Förderverein Fritz Bauer Institut e.V. als Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Es befindet sich seit 2001 im IG Farben-Haus auf dem Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seitdem gehört die Hochschule als viertes Mitglied dem Stiftungsrat des Fritz Bauer-Instituts an. 2017 wurde Prof. Dr. Sybille Steinbacher Direktorin. Sie bekleidet auch den ebenfalls 2017 geschaffenen Lehrstuhl für Geschichte und Wirkung des Holocausts am Historischen Seminar der Goethe-Universität-

Beginn der Aufarbeitung

Fritz Bauer, geboren am 16. Juli 1903 und gestorben am 1. Juli 1968, war einer der maßgeblichen Initiatoren der strafrechtlichen Verfolgung von Verbrechen und Tätern des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland. Besonders im Zuge der Nürnberger Auschwitz-Prozesse der Jahre 1963 bis 1965, die der hessische Generalstaatsanwalt in die Wege leitete, kam es in der bundesrepublikanischen Gesellschaft zu einer Aufarbeitung des Holocausts und des NS-Regimes.

Bauer stammte aus einer jüdischen Stuttgarter Familie. Mit 26 Jahren war er in Stuttgart der jüngste Amtsrichter Deutschlands. 1936 floh Bauer nach Dänemark. Bevor er am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland zurückkehrte, lebte er in Schweden.

Sondermarke für Fritz Bauer

Zu Ehren Fritz Bauers erschien in Deutschland am 2. November 2019 eine Sondermarke, die zur Serie „Aufrechte Demokraten" gehört.