Keine ATM aus Weiden

in Deutschland

by Torsten Berndt

Vor rund einem dreiviertel Jahr versprach die Deutsche Post, dass die Versandstelle die selbstklebende Automatenmarke, Michel-Nummer 10, liefern werde. Zahlreiche Philatelisten, die daraufhin in Weiden bestellten, erhielten schriftliche Bestätigungen.

Nunmehr machte die Deutsche Post einen Rückzieher. „Aus technischen Gründen können wir die selbstklebenden Automatenpostwertzeichen nicht anfertigen“, teilte sie in einer Pressemitteilung mit. Die ATM stammt aus einem Versuch, der zwischen Dezember 2018 und Mai 2019 in Bonn, Brühl und Köln stattgefunden hatte. Die Geräte erwiesen sich als sehr störanfällig. Daher kamen insgesamt recht wenige Exemplare der selbstklebenden Automatenmarke in Umlauf.

Danach sollten die Versuchsgeräte abgeschaltet werden. Dabei kam es nach Angaben der Deutschen Post „zu technischen Störungen.“ Daher arbeiteten einige Geräte Anfang Juni noch zeitweise. Anhand der Monatsangabe „06.19“ lässt sich nachweisen, dass eine ATM aus dem Juni stammt.