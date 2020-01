Videospiele aus Großbritannien

in Europa und Übersee

by Marius Prill

Am 21. Januar 2020 gibt die Royal Mail insgesamt zwölf Briefmarken aus, auf denen Bildschirmaufnahmen von neun verschiedenen Videospiel-Klassikern zu sehen sind. Alle Spiele stammen aus den 1980er-Jahren und 90er-Jahren und wurden in Großbritannien entwickelt. Vier Briefmarken zeigen die erfolgreiche Reihe „Tomb Raider“, deutsch „Grabräuber“, mit der Protagonistin Lara Croft. Acht weitere Werte thematisieren jeweils ein Videospiel. Es handelt sich um „Elite“, „Dizzy“, „Populous“, „Lemmings“, „Micro Machines„, „Sensible Soccer„, „Wipeout“ und „Worms“.

Die Spieleserie Tomb Raider startete 1996.

